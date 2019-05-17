Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы

Специалисты Роструда провели собственное исследование и выяснили, чего ожидают россияне при смене работы. Так, согласно данным опроса, при смене работы каждый четвертый гражданин ожидает увеличения заработной платы, причем оплата труда на новом месте работы должна увеличиться в среднем в 1,5 раза. Порядка 33% опрошенных хотели бы увеличить зарплату на треть, а около 24% респондентов хотят вполовину увеличить оплату труда при переходе на новое место работы. При этом 18% участников опроса заявили о готовности сменить работу только ради карьерного роста, пишет РБК.