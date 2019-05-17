В Польше задержан мужчина, который готовил теракт

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали в Варшаве жителя Польши, планировавшего устроить в стране теракт по религиозным мотивам, передает РИА Новости. Как сообщается, Миколай Б., неофициально использующий имя Мохаммед – это член варшавской мусульманской общины. Как сказано в материалах он «заявлял о намерении осуществить теракт в людном месте», а само покушение должно было стать местью тем, кто выступает против ислама. Задержанному уже предъявили обвинение, ему грозит реальный срок заключения.