В России создают новую штурмовую винтовку

Российские специалисты разрабатывают новую штурмовую винтовку, но АК она не сможет заменить. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») Альберт Баков. По его словам, последние несколько лет с конструкторами обсуждаются и «пробуются» разные вариации винтовки. Эксперт также отметил, что «каждое поколение должно что-то оставить после себя».