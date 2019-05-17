В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16

В Калифорнии в районе базы ВВС разбился истребитель F-16, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Представитель местного шерифа подтвердил, что крушение действительно произошло: самолет врезался в здание. Что касается пилота, то его госпитализировали, и жизнь находится вне опасности.

Как отмечается, фотографии и видео, сделанные на месте происшествия, свидетельствуют, что истребитель врезался в склад и пробил его крышу.

О причинах крушения пока ничего не сообщается, однако не исключено, что речь идет о проблемах с гидравлической системой.