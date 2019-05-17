В Кабмине отказались вводить сбор за онлайн-покупки

Члены российского правительства выступили против инициативы, которую ранее предлагали представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении 20-процентной пошлины за все покупки, совершенные в интернете. Как говорится в статье «Известий», в Минкомсвязи сочли, что такая инициатива слишком радикальна. В министерстве считают, что вполне целесообразным будет сохранение сегодняшних правил, которые разрешают беспошлинно ввозить товары на сумму не более 500 евро.