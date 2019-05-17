Будущее еды: что мы будем есть в 2028 году

Мы все слышали, что в будущем меню может быть меньше мяса и молочных продуктов. Но не волнуйтесь, в будущем люди могли бы иметь индивидуальные диеты, диковинные овощи и роботов-поваров, что, по мнению многих ученых, компенсирует отсутствие лишней колбасы До 1928 года никто не пробовал жвачку, а в конце 1990-х Red Bull продемонстрировал прототип первого энергетического напитка. Продукты, которые мы едим постоянно развиваются и создаются новые вкусы. К 2028 году человечество можете ожидать, что будет есть пищу, не похожую ни на что, что оно раньше пробовало.

Так, к 2028 году еда будет адаптирована к геному человека, утверждает доктор Джеффри Блумберг, профессор науки и политики в области питания в Университете Тафтса в Массачусетсе. Он считает, что развитие генной инженерии позволит создать систему персонализированного питания, которая будет идеально подходить конкретному человеку, так как будет разработана на основе данных его генома.

В 2028 вся еда будет спроектирована таким образом, чтобы быть более калорийной и содержать необходимое человеку количество витаминов и минералов. Этому будет способствовать развитие генетики и биомолекулярной науки. А новые открытия в области работы гормонов человека позволят снизить аппетит, что избавит человечество от многих заболеваний, связанных с перееданием.

При этом приготовление пищи к 2028 году будет более творческим процессом, учитывая темпы развития робототехники, а также технологий 3D-печати, которые позволят печатать еду с помощью 3D-принтеров, пишет Science Focus.