Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения"

16 мая состоялся второй тур полуфинала Международного музыкального конкурса "Евровидение-2019", который проходит в Тель-Авиве. Наряду с другими исполнителями, участие в нем принял и представляющий Россию Сергей Лазарев, со своей композицией "Scream". Сергею удалось выйти в финал конкурса, который состоится в субботу 18 мая, где Лазарев, вместе с представителями из других стран поборется за главный приз конкурса. В финале примут участие 26 исполнителей. Уже известно, что Сергей будет выступать пятым, пишет РИА Новости.