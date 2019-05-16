Почти половина онлайн-продаж смартфонов принадлежит Xiaomi

Группа независимых аналитиков провела исследование интернет-рынка, выяснив, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания Xiaomi занимает безоговорочно лидирующую позицию, сообщает «Ferra.ru». Смартфоны компании Xiaomi, проданные через интернет в первом квартале текущего года, составляют порядка 50% от общего количества продаж смартфонов всех остальных моделей.