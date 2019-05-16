Курс евро опустился ниже 72 рублей

Согласно данным Московской биржи, курс евро опустился до отметки в 72 рубля, а курс доллара составляет 64,4 рубля, что ниже соответствующего показателя прошлой торговой сессии на 0,38%, сообщает «ТАСС». Стоит отметить, что в последний раз курс евро опускался до вышеназванной отметки 29 апреля текущего года, однако подобный показатель не является чем-то экстраординарным, а всего лишь отражает незначительные колебания финансового рынка.