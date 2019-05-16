В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков

Официальный представитель Центрального банка России сообщил о том, что основной этап санации банков России завершен, что гарантирует установление намного более благоприятной обстановки в банковском секторе экономики страны, сообщают «Известия». Наиболее важным является факт прохождения санации крупными банками, поскольку они вносят наибольший вклад в развитие отрасли.