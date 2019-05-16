Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

В пригороде Мюнхена были произведены первые полетные испытания воздушного электрического такси, разработанного небольшой стартап компанией, сообщает электронная газета «Век». Летательный аппарат, массой 1,5 тонны, оснащен 36 электрическими двигателями, способен развивать скорость полета до 300 км/ч, а также имеет запас хода в 1 час. Предполагается, что к 2025 году будут налажены регулярные коммерческие полеты подобного такси между двумя немецкими городами.