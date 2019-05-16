В России создадут ресурс для жалоб на хакеров

В ближайшее время Министерству внутренних дел России может быть дано поручение о создании единого интернет-портала, на котором любой гражданин сможет оставить жалобу на хакеров и совершенные ими противоправные действия, сообщает «РБК». Предположительно, портал поможет бороться с мелкими кибер-преступлениями, за расследование которых не берутся правоохранительные органы. Однако ряд экспертов выразили свои опасения, поскольку вышеназванный портал может быть взломан, а его информация использована против граждан.