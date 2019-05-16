В Сети появились данные о секретных российских спутниках

Главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО "Сатурн", которое разрабатывает элементы для российских спутников, Сергей Лихоносов заявил, что в Сеть попали данные о разработках компании. Причем в интернете в свободном доступе размещена информация о космических аппаратах России, которая никогда не разглашалась, а создание данных аппаратов не анонсировалось. Так, опубликованы данные о названии, количестве и сроках запусков секретных спутников, а также информация о тех предприятиях, которые участвовали в их разработке. Как сообщает Лихоносов, информация взята из презентации данных аппаратов, разработанной ПАО "Сатурн", пишет РИА Новости.