Россия и ЕС готовы к переговорам по транзиту газа

Заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский заявил, что и Россия и Европейская комиссия готовы к проведению трехсторонних переговоров по возможности продления транзита российского газа через территорию Украины. Тем не менее украинская сторона, из-за нестабильной политической ситуации в стране, не готова включиться в переговорный процесс. По его словам, трехсторонние консультации по вопросу транзита начнутся, как только Украина объявит о своей готовности приступить к переговорам, пишет ТАСС.