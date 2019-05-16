Результаты финала шоу "Голос. Дети" будут аннулированы

Официальный представитель "Первого канала" сообщил о том, что результаты финала шоу "Голос.Дети", в котором победила дочь Алсу Микелла, будут аннулированы. Такое решение приняло руководство канала исходя из промежуточных результатов проведенной компанией Group-IB проверки. Так, расследование данного инцидента показало, что во время зрительского голосования в финале конкурса имела место накрутка голосов, которая происходила с порядка 300 телефонных номеров, пишет РБК.