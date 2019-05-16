Россия построит первую в Узбекистане АЭС
16.05.2019 15:58
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16 мая генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов подписали документ о строительстве первой в Узбекистане АЭС. Так, согласно подписанной "дорожной карте" подготовка к реализации проекта состоится в 2019—2020 годах. Сообщается, что электростанция, в работе которой будут использованы реакторы поколения III+ВВЭР-1200, будет иметь два энергоблока. Причем первый из них планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, пишет ИА REGNUM.
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Атомная генерация это правильный выбор. Нужно заботиться об экологии, и строительство АЭС это самое верное решение. Ну, а так как в мире конкурировать с Росатомом на сегодняшний день фактически некому, то выбор в пользу российской компании очевиден.