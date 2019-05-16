Эксперты назвали необходимую для российской семьи сумму для жизни

Специалисты холдинга "Ромир" назвали денежную сумму, которая необходима для нормальной жизни российской семьи, состоящей из трех человек. Так, согласно проведенному экспертами исследованию, трем членам среднестатистической российской семьи необходимо иметь общий ежемесячный доход в размере 78 тысяч рублей, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни.

При этом около 11% участников исследования заявили о необходимости иметь более 120 тыс. рублей в месяц, 51% россиян для достойной жизни требуется доход в 60-120 тыс. рублей в месяц, порядка 25% опрошенных заявили о необходимости получать 45-60 тыс. рублей в месяц, а около 10% россиян считают, что для нормальной жизни семье из трех человек будет достаточно дохода в 30-45 тыс. рублей в месяц. Вместе с тем, около 3% опрошенных могут нормально жить на сумму менее 30 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости.