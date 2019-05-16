Российские промышленники представят инновационные разработки мирового станкостроения

С 27 по 31 мая 2019 года в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" состоится крупнейшая в своей отрасли 20-я юбилейная Международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - Металлообработка-2019". Традиционно, в мероприятии принимают участие отечественные и зарубежные представители отрасли, которые ежегодно представляют современные новинки мирового станкостроения и металлообработки. Так, в рамках выставки более 500 ведущих станкостроительных компаний России представят свою продукцию и инновационные разработки, которые успешно конкурируют с зарубежными аналогами и увеличивают долю отечественной продукции, представленной на мировом рынке.

В выставке примут участие более 1000 отраслевых зарубежных компаний из 32 стран мира, а Германия, Китай, Тайвань (Китай), Чешская Республика, Италия, Швейцария, Великобритания, Словакия и Республика Беларусь организуют национальные экспозиции, которые объединят не только самых известных представителей отрасли, но и молодые компании, только выходящие на международный уровень. В этом году мероприятие станет дебютным для таких компаний, как Akko Makina, Miksan Motor (Турция), Costa Levigatrici, Teneva, Indeva, BV SRL, Produtech (Италия), Topsolid Missler Software (Франция).

Международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности - Металлообработка-2019" проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России. Организаторы мероприятия АО "Экспоцентр" и Российская Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" ежегодно собирают на своей площадке крупнейших мировых представителей отрасли, которые, в рамках деловой программы мероприятия, могут поделиться накопленным опытом и обменяться мнениями по дальнейшему развитию отрасли не только с экспертным сообществом, но и представителями власти.