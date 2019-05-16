Украинский министр Климкин не поехал в Хельсинки из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил отменить свою поездку в Хельсинки, где должен был принять участие в министерском заседании Совета Европы. Как передает РИА Новости, это связано с решением Евросоюза по России. Также, как уточняет агентство, Киев собирается пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы, если Россия все-таки вернется в ПАСЕ.