Украинский министр Климкин не поехал в Хельсинки из-за России
16.05.2019 13:55
Комментарии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил отменить свою поездку в Хельсинки, где должен был принять участие в министерском заседании Совета Европы. Как передает РИА Новости, это связано с решением Евросоюза по России. Также, как уточняет агентство, Киев собирается пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы, если Россия все-таки вернется в ПАСЕ.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий