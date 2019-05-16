США выделят Украине еще 250 млн долларов

Вашингтон собирается выделить Киеву очередную финансовую помощь. Как сообщает РИА Новости, в этот раз речь идет о 250 млн долларов, которые будут направлены на сферу безопасности. Об этом проинформировали в украинском посольстве в США. В сообщении говорится, что подкомитет американского конгресса утвердил законопроект, предусматривающий выделение этих средств в 2020 году.