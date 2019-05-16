Инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая

Украинская Рада определилась со сроком инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Как передает ТАСС, парламентарии решили привести его к присяге 20 мая. Это решение нашло поддержку у 315 парламентариев.

В общей сложности, как сообщает СМИ, парламент рассматривал семь проектов постановлений, в которых речь шла о дате инаугурации Зеленского. Д этого в Комитете по вопросам регламента украинской Рады были изучены все соответствующие документы на соответствие законодательным нормам.