Полковнику ФСБ предъявлено обвинение во взятке на 850 тысяч долларов

Полковнику Кириллу Черкалину, занимающему пост одного из отделов управления «К» ФСБ предъявлено обвинение в получении взятки, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний. Как гласит версия следствия, Черкалину через посредника вручили взятку в 850 тысяч долларов. Во время обысков у него также были обнаружены большие суммы денег, коллекции дорогих часов и драгоценности.

Арест произошел еще в конце апреля. В тоже время были задержаны и экс-подчиненные полковника Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которых уволили из органов в связи с «компрометирующим обстоятельствами». Обоих подозревают в мошенничестве.