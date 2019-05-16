Саудовская Аравия признала жителей Крыма россиянами

Саудовская Аравия де-факто признала, что крымчане – это граждане Российской Федерации, пишут «Известия». Как отмечает издание, посольство Саудовской Аравии в Москве выдает визы мусульманам с крымского региона как жителям России. Поясняется, что имеются в виду визы для совершения хаджа.

Напомним, что в 2014 году на Крымском полуострове местные жители приняли участие в референдуме, по итогам которого регион вернулся в состав России, а Севастополь получил статус города федерального значения.