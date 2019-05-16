В Твери трех человек задержали за финансирование террористов

В Твери прошло задержание трех мужчин, которые оказались причастны к финансированию террористов «Исламского государства» (запрещена в России), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от регионального управления ФСБ. В сообщении говорится, что спецоперация проходила при поддержке специального подразделения Росгвардии. Задержанные оказались жителями «одной из Центрально-Азиатских республик». По факту было возбуждено уголовное дело «о содействии террористической деятельности». Идет поиск других соучастников.