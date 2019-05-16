Послы «Большой семерки» призывают Порошенко передать власть Зеленскому

Факт того, что на Украине затягивается передача власти стал весьма очевидным, что привело к публичному его обсуждению на уровне мирового сообщества. Так, представители «Большой семерки» (G7) обратились с призывом к пока что еще украинскому президенту Петру Порошенко: наконец уже передать власть новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Как передает РИА Новости, об этом говорится в микроблоге Twitter французского председательства в объединении.

«Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», - гласит твит.