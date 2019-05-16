Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия продолжает сокращать вложения в гособлигации США. Так, в марте 2018 года эта сумма уменьшилась на 800 миллионов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную американским Минфином. Существуют и конкретные данные, которые свидетельствуют о том, что вложения уменьшились с 14,507 млрд долл. до 13,716 млрд. Из которых 8,213 миллиарда – это долгосрочные бумаги и 5,503 – краткосрочные.

Как отмечает СМИ, за прошлый год Россия вообще существенно сокращала вложения в гособлигации США. В частности, в августе они сократились до уровня 14 миллиардов долларов. В итоге, это привело к тому, что РФ перестала быть одним из 33 крупнейших держателей госдолга.