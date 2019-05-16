Россиян признали одной из самых некрасивых наций в мире

Пользователи сайта знакомств BeautifulPeople участвовали в акции, по условиям которой пользователи противоположного пола оценивали анкеты новых кандидатов для предоставления доступа на сайт. Если большинство считало человека недостаточно привлекательным, то его заявка отклонялась. Так, в рамках проведения акции, было отклонено почти 8 млн заявок потенциальных пользователей. При этом самыми "некрасивыми", основываясь на количестве отклоненных заявок, оказались представители Великобритании, Индии и России, а вот самыми "красивыми" признали жителей скандинавских стран, пишет РИА Новости.