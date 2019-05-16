МИД России прокомментировал "территориальные претензии" Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "территориальные претензии" Эстонии абсолютно неприемлемыми. По ее словам для России вопрос территориальной принадлежности тех или иных российских земель является закрытой темой. Также Захарова подчеркнула, что учитывая разговоры о территориальных претензиях, многие в Правительстве Эстонии не настроены на выстраивание конструктивного и добрососедского диалога с Москвой.

Ранее, глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор оккупирует эстонские территории. Речь идет об Ивангороде и части Печорского района, которые согласно заключенному между Россией и Эстонией Тартускому мирному договору 2 февраля 1920 года, отошли к эстонской стороне. Тем не менее, после того, как Эстония вошла в состав СССР, данные территории вернулись в состав РСФСР, пишет ТАСС.