На побережье Франции нашли камень с 230-летним шифром
Валун с загадочными надписями был найден на одном из пляжей северного побережья Франции.
Камень нашли во время отлива на пляже недалеко от городка Plougastel Daoulas. На одной из его сторон высечены загадочные буквы. Как выяснили ученые, надписи были сделаны примерно 230 лет назад. Помимо странного кода на камне изображено судно и сердце, а также имеются 2 даты – 1786 и 1787 годы. По словам мэра Plougastel-Daoulas, это может указывать на некий исторический факт. Если сообщение было создано в конце 18-го века, как показывают даты, то в 1780-х годах различные артиллерийские батареи были размещены на побережье Бретани, в том числе в форте Корбо, который находится рядом с Plougastel Daoulas.
Поскольку ученые и лингвисты пока не могут сказать, что написано на валуне, городские власти объявили конкурс. Любой, кто до 30 ноября этого года сможет разгадать загадочное послание, получит €2000.
Часть загадочной надписи:
ROC AR B… DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL… RI OBBIIE: BRISBVILAR… FROIK… AL
Любителей лингвистики и археологии попросили зарегистрироваться в администрации мэра, после чего им будут отправлены фотографии с полным текстом надписи. Сотни желающих уже выразили свою заинтересованность, пишет bbc.com.
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