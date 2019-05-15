На побережье Франции нашли камень с 230-летним шифром

Валун с загадочными надписями был найден на одном из пляжей северного побережья Франции.

Камень нашли во время отлива на пляже недалеко от городка Plougastel Daoulas‎. На одной из его сторон высечены загадочные буквы. Как выяснили ученые, надписи были сделаны примерно 230 лет назад. Помимо странного кода на камне изображено судно и сердце, а также имеются 2 даты – 1786 и 1787 годы. По словам мэра Plougastel-Daoulas, это может указывать на некий исторический факт. Если сообщение было создано в конце 18-го века, как показывают даты, то в 1780-х годах различные артиллерийские батареи были размещены на побережье Бретани, в том числе в форте Корбо, который находится рядом с Plougastel Daoulas.

Поскольку ученые и лингвисты пока не могут сказать, что написано на валуне, городские власти объявили конкурс. Любой, кто до 30 ноября этого года сможет разгадать загадочное послание, получит €2000.

Часть загадочной надписи:

ROC AR B… DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL… RI OBBIIE: BRISBVILAR… FROIK… AL

Любителей лингвистики и археологии попросили зарегистрироваться в администрации мэра, после чего им будут отправлены фотографии с полным текстом надписи. Сотни желающих уже выразили свою заинтересованность, пишет bbc.com.