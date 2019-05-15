Uber позволит заказывать такси с молчаливыми водителями

Компания Uber, осуществляющая деятельность по перевозке пассажиров на легковом автомобильном транспорте, сообщила о введении «тихого» режима, который позволит пассажиру доехать до места назначения с «молчаливым» таксистом, сообщает «РБК». На текущий момент вышеназванная опция доступна только на территории США. Стоит отметить, что «тихий» режим распространяется исключительно на поездки по премиум-тарифам.