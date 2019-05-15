В Екатеринбурге ОМОН оттеснил противников храма со стройки

Согласно последним данным, прибывшие подразделения ОМОНа смогли оттеснить протестующих против строительства храма в центральном сквере Екатеринбурга со строительной площадки, сообщают «РИА новости». Власти города немногим ранее повторно сообщили, что несмотря на протест, строительство будет идти своим ходом. Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента России, сообщил, что решение возникшего конфликта целиком и полностью является обязанностью властей Екатеринбурга.