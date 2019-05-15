Орешкин призвал Росстат извещать правоохранителей о попытках давления

Максим Орешкин, занимающий пост министра экономического развития России, призвал представителей Росстата незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при первых же попытках извне попытаться повлиять на объективность и полноту статистических данных, которые предоставляет ведомство, сообщает «Российская газета». Подобное заявление объясняется тем, что статистические показатели, предоставляемые Росстатом, крайне важны для формирования целостной картины внутренних процессов, происходящих в стране.