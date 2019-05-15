На Корсике прошел мощный снегопад

Мощный снегопад обрушился на остров Корсика (Франция) в ночь со вторника на среду. Горные перевалы были завалены снегом.

На кадрах, опубликованных телеканалом BFMTV, показаны огромные сугробы, в которых люди проваливаются почти по колено, и засыпанные снегом машины на обочинах дорог.

Из-за неожиданных погодных условий для движения всех видов автомобильного транспорта был временно закрыт горный перевал Виццанова, связывающий Аяччо и Бастию (2 главных города Корсики). На другие горные дороги была направлена спецтехника для уборки снега, пишет earth-chronicles.com