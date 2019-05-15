Гособвинение потребовало посадить полковника Захарченко на 15,5 лет

Гособвинитель, выступавший в зале Пресненского суда города Москвы в рамках судебного дела полковника Захарченко, запросил для обвиняемого не только 15,5 лет лишения свободы, но также штрафа в размере 495 млн рублей, сообщает ИА «REGNUM». Гособвинитель подчеркнула тот факт, что полковник Захарченко, занимавший высокий пост на момент совершения противоправных действий, создал для себя исключительные условия, буквально не давая бизнесменам и предпринимателям выбора в части ведения своих бизнес-процессов.