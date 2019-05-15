Путин рассчитывает на поставку 76 истребителей Су-57

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе одного из многочисленных совещаний, посвященных вопросам армии и вооружения, выразил уверенность в том, что в ближайшее время будет заключен контракт на поставку 76 истребителей серии Су-57, сообщают «РИА новости». Президент подчеркнул, что наличие в российских войсках самого современного и технически оснащенного вооружения является приоритетной задачей, а поэтому необходимо приложить все усилия на реализацию планов и указов соответствующей направленности.