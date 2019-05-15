В России разработали дрон с электрошокером и ослепляющим лазером

Российские конструкторы и разработчики представили отечественным силовым структурам дрон, оборудованный системой временного ослепления противника и электрическим шоковым устройством, сообщает «РБК». Силовики встретили разработку с энтузиазмом, поскольку спектр функционального использования разработки достаточно широк и может применяться как в реализации полицейских задач, так и в армейских.