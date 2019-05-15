В Египте обнаружили 2600-летний военный замок

Археологи обнаружили 2600-летний замок, который использовался для охраны восточной границы Египта, усеянный наконечниками стрел и кинжалами. Так, военный замок был обнаружен на Северном Синае. Крепость датируется 664-610 годами до н. э. и относится к правлению династии Псамметиков - известной как 26-я династия, которая правила Египтом между 664 и 525 годами до н. э. и являлась последней династией перед персидским вторжением в 525 году до н. э.

Здание было обнаружено египетской археологической миссией. Археологи считают, что глинобитный замок с 16 башнями являлся главными воротами, защищающими восточную границу Египта. Причем обнаруженные постройки указывали на два замка на одном месте, и считается, что главный замок был построен на структуре незавершенного строительства. Также, во время раскопок были найдены некоторые комнаты для солдат, которым было поручено охранять замок.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта, заявил, что "замок из глиняного кирпича, который принадлежал 26-й династии, является самым старым в истории". По его словам, в настоящий момент дальнейшие раскопки остановлены, а археологи приступили к обследованию объекта для того, чтобы обнаружить остатки других архитектурных сооружений внутри замка, пишет DailyMail.