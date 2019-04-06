Да, Япония взорвала астероид!

06.04.2019 11:23



Японский космический корабль Hayabusa 2 взорвал астероид Рюгу. Это было сделано прошлой ночью. Аппарат выпустив снаряд через темноту, чтобы взорвать кратер в 3000-футовом куске космической скалы. Вчера, около 10 вечера по восточному времени, космический корабль Hayabusa 2 готовился нанести космический удар. Корабль заложил в кратер взрывчатое вещество, а через 40 минут взрывчатка взорвалась, выпустив снаряд со скоростью 4500 миль в час.

Сам же космический корабль вынужден был укрыться за спиной Рюгу, чтобы избежать неизбежного дождя обломков, поэтому он использовал свою камеру DCAM3 для съемки взрыва.

"После начала операции камера Hayabusa 2 захватила изображение, которое показывает выброс с поверхности Рюгу, что означает, что все прошло по плану", - сказали должностные лица японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Хотя Hayabusa2 уже подобрал образец с астероида в феврале, когда корабль-носитель совершил короткую посадку, он может захватить еще один из искусственного кратера, если есть достаточно большой кусок мусора, плавающий вокруг. Предыдущий образец приземлится на Землю в 2020 году в специальной возвратной капсуле. Если космическому кораблю удастся захватить еще один, он, вероятно, последует его примеру.

Даже если он не сможет получить больше астероидного материала для отправки на родную планету, Hayabusa2 все равно будет следить за Рюгу издалека и изучать его недавно открытые внутренности. Образец, который попадает в руки человека, мог бы рассказать нам больше о рождении Солнечной системы и даже появлении жизни на Земле. Считается, что астероиды принесли воду и органические молекулы на нашу зарождающуюся планету, пишет Syfy.