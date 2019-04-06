Арест Гуаидо станет "последней ошибкой" Мадуро

06.04.2019 10:25



Официальный представитель Администрации США заявил, что арест оппозиционера Хуана Гуаидо, который самолично провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и которого поддержали США и некоторые другие страны ЕС и Латинской Америки, станет "последней ошибкой" действующего президента страны Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что Вашингтон пристально следит за развитием ситуации. При этом представитель Администрации отметил, что в настоящий момент США исчерпали дипломатические варианты урегулирования кризиса в Венесуэле. Штаты серьезно рассматривают возможность усиления экономического давление на режим Мадуро, а также возможность военного вмешательства для разрешения конфликта, пишет ТАСС.