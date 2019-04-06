Лавров назвал причину кризиса в Ливии

06.04.2019 10:07



Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал основную причину эскалации ливийского кризиса. По его словам, именно военное вмешательство НАТО, которое Лавров назвал нелегитимным, привело к возникновению сложной политической ситуации в стране, что стало причиной серьезных проблем, в том числе и в социальной сфере. Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящий момент Ливия является рассадником терроризма и еще одним крупным источником нестабильности в регионе. Об этом глава МИД РФ заявил во время интервью египетской газете "Аль-Ахрам" в преддверии своей рабочей поездки в Каир, пишет РИА Новости.