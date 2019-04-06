ЛНА начнет бои за Триполи 6 апреля

06.04.2019 08:48



Официальный представитель Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что в субботу 6 апреля ЛНА начнет наступление на столицу Ливии Триполи. В настоящий момент подразделения ЛНА находятся в 20 км от столицы. Также, генерал подтвердил информацию, распространенную в СМИ, что после того, как бойцы ЛНА заняли аэропорт Триполи силы Правительства национального единства, штаб которого находится в Триполи, смогли освободить воздушную гавань.

В настоящее время в Ливии действуют две крупные политические силы. Триполи контролируется Правительством национального единства Ливии, которое было признано ООН и ЕС. Восток страны контролирует временный кабинет министров, возглавляемый Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, избранным Парламентом Ливии, при поддержки ЛНА и фельдмаршала Халифы Хафтара, пишет RT.