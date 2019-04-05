Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

05.04.2019 23:07



Мультимиллиардер Илон Маск, владеющей компаниями «Tesla» и «SpaceX», буквально за две минуты торгов на «NASDAQ» потерял более $1 млрд, по причине падения цен на акции своей компании, производящей электроавтомобили «Tesla», сообщает «Life.ru». На текущий момент его общее финансовое состояние составляет около $20 млрд. Однако Маск не унывает и заявил, что продолжит свою инновационную деятельность не взирая на все неудачи и падения.