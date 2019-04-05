Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

05.04.2019 22:19



Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия». Система субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми была введена с 1 января 2018 года, однако она не пользуется широким спросом среди населения страны.