Украина будет действовать в Черном море без разрешения России

05.04.2019 17:28



Украина не собирается спрашивать у России, что ей делать в Черном море. Также собираются действовать и представители НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, украинская сторона будет сама решать проводить ли ей учения в акватории Черного моря или проводить морскую или воздушную разведку. При этом Климкин подчеркивает, что данную позицию полностью поддерживает Североатлантический альянс, пишет РБК.