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Украина будет действовать в Черном море без разрешения России

05.04.2019 17:28
Украина будет действовать в Черном море без разрешения России

Украина не собирается спрашивать у России, что ей делать в Черном море. Также собираются действовать и представители НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, украинская сторона будет сама решать проводить ли ей учения в акватории Черного моря или проводить морскую или воздушную разведку. При этом Климкин подчеркивает, что данную позицию полностью поддерживает Североатлантический альянс, пишет РБК.

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18:52 0 0
Владимир:

Тупое создание - Климкин опять проявил свою шариковскую сущность, куда ты денешься, будешь спрашивать разрешение на проход под мостом как миленький

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