Армия Ливии заняла часть Триполи

05.04.2019 13:13



Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара взяла под контроль ряд районов на юго-западе Триполи, о чем РИА Новости проинформировал собеседник из ЛНА. Несколько часов назад ТК «Аль-Арабия аль-Хадас» проинформировал, что Хафтар отдал приказ о наступлении, чтобы освободить столицу «от террористов». Целиком город он собирается занять в течение 48 часов.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас городские улицы пустуют. Судя по всему, местные жители решили оставить населенный пункт, некоторые районы которого заняты бойцами ЛНА (юго-запад Триполи».