Экспресс-тест не обнаружил в организме Петра Порошенко психоактивных веществ

05.04.2019 11:14



Стали известны результаты экспресс-теста анализов Петра Порошенко. Как передает Интерфакс, в организме нынешнего главы Украины психоактивных веществ обнаружено не было. О результатах тестирования проинформировал главврач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый. Он отметил, что при анализе использовалось несколько методов по выявлению психоактивных веществ, в том числе и экспресс-тесты.

Через несколько часов будут известны результаты более полного и основательного исследования, которое проводилось с использованием масс-селективного газового хроматографа. По словам эксперта, после этого будет получена более полная информация о присутствии (или отсутствии) алкоголя в крови Порошенко.