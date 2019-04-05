Экспозиция проектов программы реновации открылась в Москве

05.04.2019 00:58



Сергей Кузнецов, являющийся главным архитектором Москвы, рассказал о том, что в столице России открылась экспозиция, где представлены все проекты по программе реновации, сообщает «Агентство городских новостей Москва». На базе данной экспозиции москвичи смогут воочию ознакомиться как с самой программой, так и принять участие в ее обсуждениях и внести собственные комментарии и поправки, которые будут учтены и включены в процесс реализации программы.