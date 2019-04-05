Барнаул стал вторым городом России по доступности готового бизнеса

05.04.2019 00:43



Специалисты провели ряд исследований, в ходе которых стала известна информация о том, в каком из регионов России можно приобрести готовый бизнес по наиболее оптимальной цене, сообщает «Altapress.ru». Первое место в рейтинге наиболее доступных «бизнес-регионов» занял Ульяновск: средняя цена готового бизнеса здесь составляет порядка 1,5 млн рублей. На втором месте находится Барнаул, со средней ценой покупки порядка 1,7 млн рублей.