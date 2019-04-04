Елена Малышева отказалась извиняться перед врачами-остеопатами

04.04.2019 15:39



Ведущая программы на Первом канале "Жить здорово!" Елена Малышева отказалась извиняться за распространение ложной информации о российских врачах-остеопатах, в чем ее обвинил заслуженный врач России Дмитрий Мохов. Ранее в своей программе Малышева заявила, что в России нет такой медицинской специальности, как врач-остеопат. Тем не менее ведущая ответила Мохову. По ее словам, Минздрав РФ официально утвердил программу переподготовки врачей по специальности "остеопатия" только осенью прошлого года. Поэтому, дипломированные врачи-остеопаты появятся в России только в этом году после того, как будет закончен курс ординатуры, пишет ИА REGNUM.