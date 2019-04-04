В Удмуртии «ясновидящие» обманули пенсионерку на миллион рублей

04.04.2019 12:48



В Удмуртии пожилая женщина из Глазова, доверившись «ясновидящим» из телепрограммы, перевела им порядка миллиона рублей, чтобы «снять порчу» в прямом эфире, передает РИА Новости со ссылкой на МВД. Деньги, как уверяли мошенники, нужны были на оплату атрибутов. После того, как пенсионерка поняла, что ее здоровье не становится лучше, а «порча не уходит», она обратилась с заявлением в полицию. По факту было заведено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы до десяти лет.